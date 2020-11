Tegola Ibra | lesione al bicipite femorale della coscia sinistra | ecco quando effettuerà un nuovo controllo

(Di lunedì 23 novembre 2020)per il Milan: infortunio non leggero perhimovic, impossible stimare i tempi di recupero.

RedazioneFM : #Ibrahimovic: svelati i tempi di recupero - supersonico1986 : Ogni volta che ci gira bene arriva una tegola. Sempre cazzo. Oggi pareva che l'avessimo scampata con Kjaer e invece… - 110x100Calcio : RT @alessiocrobu: Donnarumma Theo Ibra di un altro livello, ma anche il duo Bennacer Kessie funziona bene!! Peccato per questa tegola di Zl… - alessiocrobu : Donnarumma Theo Ibra di un altro livello, ma anche il duo Bennacer Kessie funziona bene!! Peccato per questa tegola… -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Ibra

La tegola è arrivata. Dopo la doppietta e la prestazione fenomenale contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il terreno di gioco prima del triplice fischio dell'arbitro per un ...Lo svedese firma la quarta doppietta stagionale salendo a 10 reti in campionato ma al 78° è costretto a lasciare il campo per infortunio. Mertens accorcia le distanze e Hauge la chiude ...