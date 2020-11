Tech e sicurezza | la sfida per la finanza italiana Scrive Paolo Ciocca Consob

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Il ruolo del mercato è centrale nel processo di ripresa del Paese che ha subito una crisi sanitaria senza precedenti, con gravi effetti economici e sociali, e conseguenze ancora difficili da valutare nella loro complessità”, ha ricordato il presidente della Repubblica in occasione dell’incontro annuale dellacon il mercato finanziario, lo scorso giugno. Dal Covid usciremo diversi, individualmente e nei rispettivi ruoli istituzionali ed aziendali. Il tempo per cogliere l’opportunità della trasformazione è finito. Il sistema finanziario nazionale deve abbracciare in pieno l’accelerazione tecnologica. E fare dei propri punti di forza – quali l’ampiezza del contenuto informativo raccolto nella propria attività, la naturale capacità di interconnessione tra i vari intermediari, la dimensione corrente e futura degli investimenti in tecnologia – gli elementi centrali ...