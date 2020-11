Taylor Mega, la scenata di gelosia della Gregoraci per Briatore: “Mi urlò contro” (Di lunedì 23 novembre 2020) Taylor Mega svela un clamoroso retroscena su Flavio Briatore. Quella volta che Elisabetta Gregoraci le urlò contro nella hall di un hotel Fonte foto: Instagram @Taylor Mega / Getty ImagesÈ tempo di confessioni scottanti. Il salotto di Live non è la D’Urso è lo scenario migliore possibile per questo genere di rivelazioni. Presenti in studio, oltre alla celebre conduttrice partenopea e padrona di casa, anche Mercedesz Henger e Taylor Mega. Quest’ultima protagonista di questa storia. In studio, si è parlato dello scontro tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci. A tal proposito, la prorompente showgirl ha fatto una rivelazione clamorosa, che in pochi sapevano, su Flavio Briatore. “Hai ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)svela un clamoroso retroscena su Flavio. Quella volta che Elisabettalecontro nella hall di un hotel Fonte foto: Instagram @/ Getty ImagesÈ tempo di confessioni scottanti. Il salotto di Live non è la D’Urso è lo scenario migliore possibile per questo genere di rivelazioni. Presenti in studio, oltre alla celebre conduttrice partenopea e padrona di casa, anche Mercedesz Henger e. Quest’ultima protagonista di questa storia. In studio, si è parlato dello scontro tra Selvaggia Roma ed Elisabetta. A tal proposito, la prorompente showgirl ha fatto una rivelazione clamorosa, che in pochi sapevano, su Flavio. “Hai ...

