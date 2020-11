Tamponi Monza: “Solo controlli, nessun indagato” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione relativa ad un’indagine della Dda di Milano sulle modalità dei Tamponi rapidi effettuati su alcuni calciatori del Monza. In merito a tale vicenda, però, alcune fonti vicine al club lombardo hanno voluto immediatamente smentire, sottolineando come non ci sia alcuna indagine in corso: “Noi non siamo indagati, hanno fatto un controllo a noi come tante altre aziende, tutto regolare, Galliani non commenta, ma tutto tranquillo.. Noi facciamo Tamponi rapidi come cosa in più rispetto a quelli da protocollo, nessun caos e niente che ci riguardi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione relativa ad un’indagine della Dda di Milano sulle modalità deirapidi effettuati su alcuni calciatori del. In merito a tale vicenda, però, alcune fonti vicine al club lombardo hanno voluto immediatamente smentire, sottolineando come non ci sia alcuna indagine in corso: “Noi non siamo indagati, hanno fatto un controllo a noi come tante altre aziende, tutto regolare, Galliani non commenta, ma tutto tranquillo.. Noi facciamorapidi come cosa in più rispetto a quelli da protocollo,caos e niente che ci riguardi”. SportFace.

