"Tamponi coreani che sbagliano 6 volte su 10". L'ultima bravata di 'Capitan Arcuri' (Di lunedì 23 novembre 2020) Una cosa davvero incomprensibile, o forse comprensibile -nelle motivazioni- ma inaccettabile. Più ne combina, più gliene riconoscono. Parliamo del commissario straordinario che non si occupa solo di un incarico, ma di tutti. Ne basterebbe anche solo uno di questi per togliere il sonno a una persona normale, ma lui è un supereroe della Marvel, può occuparsi di tutto e può sbagliare di tutto. Mascherine, presidi vari di protezione, respiratori, banchi per le aule delle scuole, terapie intensive… Non c'è una cosa di cui non si stia occupando o non si sia occupato. A Milano, il Corriere della Sera scrive: "Tamponi Covid rapidi in farmacia e dal medico? 'Continuano a chiederceli, ma non ne abbiamo notizia' ". Ma Arcuri dov'è? Sarà impegnato a scrivere bandi, nella maggior parte delle volte in ritardo e incorretti, oppure ad acquistare materiale ...

Carlo_gab : @matteo_rivi @Agenzia_Ansa @istsupsan Carissimi! 'la malattia non esiste', 'I tamponi positivi in realtà sono negat… - GFLibrandi : #Tamponi coreani: 6 falsi negativi su 10, il 60%. Invitiamo il dottor #Arcuri a riferire sugli acquisti di test rap… - mariamacina : RT @avvbenedetto: Test coreani. #Arcuri anche basta. Non se ne può più ! Covid-19, quanto sono affidabili i tamponi rapidi? | Sky TG24 htt… - DimennoDi : RT @avvbenedetto: Test coreani. #Arcuri anche basta. Non se ne può più ! Covid-19, quanto sono affidabili i tamponi rapidi? | Sky TG24 htt… - Lucia41194788 : RT @avvbenedetto: Test coreani. #Arcuri anche basta. Non se ne può più ! Covid-19, quanto sono affidabili i tamponi rapidi? | Sky TG24 htt… -

