“Tamponarsi giovedì per andare alla festa sabato” | l’espediente per raggirare le misure anti Covid

Leggi su tpi

(Di lunedì 23 novembre 2020), il tamponepersabato In California sono sempre di più i giovani tra i 18 e i 29 anni che ricorrono aldel tampone utilizzato come “lasciapassare” per partecipare a feste e cene senza indossare la mascherina, abbracciare e baciare parenti e amici e bre con sconosciuti. Si sottopongono al testpersabato. Lo denuncia il Los Angeles Times. Ragazzi che credono di adottare una soluzione responsabile alle limitazioni imposte dal, ma che in realtà potrebbe rivelarsi pericolosa. Le autorità sanitarie hanno già lanciato l’rme come sottolinea al quotidiano Barbara Ferrer che dirige il ...