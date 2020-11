Tamara Csillag ed Elvira Angyal | la forza dell’amore

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Immaginate di amare una persona. Di desiderare che quegli attimi che trascorrete in sua compagnia fossero eterni. L’eternità non è un principio umano, ma cercate d’andare oltre. Provate a pensare di sfidarla, perlomeno con l’amore della vostra vita. Come? Promettendole di restarle accanto giorno dopo giorno, finché morte non vi separi. Sebbene il matrimonio non