Taglia il tubo del gas, i figli di 6 e 2 anni si coprono il viso con la maglietta e chiedono aiuto (Di lunedì 23 novembre 2020) Aveva intenzione di togliersi la vita con i due figli ma è stata salvata proprio dai suoi bambini, un maschietto di 6 anni e una femmina di due anni più grande. La donna, una 46enne di Ardenno, paese a pochi chilometri da Sondrio, è accusata di duplice tentato omicidio aggravato e di strage. L'episodio risale alla fine di ottobre, ma è stato reso pubblico soltanto oggi dal Comando provinciale dell'Arma di Sondrio, una volta eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale del capoluogo valtellinese a carico della donna. Quel giorno di quasi un mese fa, i bambini si erano appena coricati, nella loro cameretta, per il riposino pomeridiano, quando hanno sentito un forte odore di gas in casa. La madre aveva prima chiuso le finestre e poi Tagliato il tubo del gas in cucina.

