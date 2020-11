Superati i 50mila morti dall'inizio della pandemia. 22.930 nuovi positivi (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 i casi di e 630 morti. La netta riduzione, come ogni lunedì, deriva anche dal minor numero di tamponi processati la domenica. Nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 148mila tamponi I dati delle regioni Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Covid emesso dalla Regione.Il report segnala 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I morti sono 37. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377 nuovi contagi (il 12,93 per cento dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 70 riguardano test ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 i casi di e 630. La netta riduzione, come ogni lunedì, deriva anche dal minor numero di tamponi processati la domenica. Nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 148mila tamponi I dati delle regioni Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. E’ quanto emerge’ultimo bollettino Covid emessoa Regione.Il report segnala 2.540nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. Isono 37. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377contagi (il 12,93 per cento dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 decessi da Covid-19. Delle nuovetà odierne, 70 riguardano test ...

Coronavirus, il bollettino del 23 novembre: casi in calo in Italia e boom di guariti. In Sicilia +1.249 e 41 decessi

In aumento i decessi, 630 oggi (ieri 562), con il numero totale delle vittime che supera quota 50mila e arriva a 50.453. Impennata dei guariti, 31.395 (ieri 13.574), per un totale di 584.493.

