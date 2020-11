Studio Ghibli | condivide 250 nuove immagini di film classici | tra cui Totoro | Pom Poko e altri

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Loha condiviso un altro lotto di artwork da alcuni dei suoi, tra cui My Neighbor. La casa di animazione ha iniziato aredal suo arsenale di, cortometraggi e programmi TV all’inizio di quest’anno. Quali sono le ultimecondivise? L’ultima goccia include 50ciascuna per cinque dei suoi, tra cui ilfantasy del 1988 di Hayao Miyazaki “Il mio vicino“, “Porco Rosso” – ildel 1992 su un pilota della prima guerra mondiale trasformato in maiale – e il servizio di consegna di Kiki del 1989, incentrato su una bambina di 13 anni e il suo ...