Stefano Ventura racconta il terremoto in Irpinia

Il terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 raccontato da Stefano Ventura in un libro: esce per Rubbettino "Storia di una ricostruzione. L'Irpinia dopo il terremoto" Aveva sei mesi, Stefano Ventura, quella tragica sera del 23 novembre 1980, quando in un minuto e mezzo l'Irpinia venne scossa inghiottendo nel buio e nel terrore quasi tremila…

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Ventura Terremoto80: l’INGV ricorda il sisma in Irpinia Corriere Nazionale Stefano Ventura racconta il terremoto in Irpinia

Il terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 raccontato da Stefano Ventura in un libro: esce per Rubbettino “Storia di una ricostruzione. L’Irpinia dopo il terremoto” Aveva sei mesi, Stefano Ventur ...

