Stampano manifesti e organizzano funerale | poi la sorpresa

Leggi su bloglive

(Di lunedì 23 novembre 2020) Clamoroso quanto avvenuto a Foggia. Il signor Fernando, ricoverato in gravi condizioni affetto da Covid, viene dato per morto dalla struttura.funebri stampati, ma lui è ancora vivo. Ricoverato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.