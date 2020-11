Stambecco bianco della Val Susa, confermata la sua presenza sul Monte Palon (Di lunedì 23 novembre 2020) E' stata confermata la presenza di uno Stambecco bianco in Val Susa , sul Monte Palon. Da alcuni giorni tra gli escursionisti si era sparsa la voce della presenza dell'inconsueto Stambecco, che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) E' stataladi unoin Val, sul. Da alcuni giorni tra gli escursionisti si era sparsa la vocedell'inconsueto, che ...

Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??Compare uno stambecco bianco sulle montagne della val di Susa - vitcastagna : RT @merely_my: Bellissimo #stambeccobianco un esemplare raro avvistato in Val di Susa La natura è meravigliosa Tuteliamola - VivianaDesio : RT @merely_my: Bellissimo #stambeccobianco un esemplare raro avvistato in Val di Susa La natura è meravigliosa Tuteliamola - merely_my : Bellissimo #stambeccobianco un esemplare raro avvistato in Val di Susa La natura è meravigliosa Tuteliamola… - marinagirardi5 : Lo stambecco bianco, più raro degli esemplari albini -

Ultime Notizie dalla rete : Stambecco bianco Avvistato uno raro stambecco bianco in Val di Susa

Un raro esemplare di stambecco bianco è stato avvistato sul monte Palon: si tratta di un esemplare affetto da leucismo.

Uno stambecco bianco avvistato in Val di Susa: leader del gruppo

Lo stambecco bianco avvistato in Val di Susa, leader del suo gruppo (Fonte Facebook) Gli avvistamenti sono un qualcosa che ci rendono vivi dentro. Cerchiamo sempre di capire cosa ...

Un raro esemplare di stambecco bianco è stato avvistato sul monte Palon: si tratta di un esemplare affetto da leucismo.Lo stambecco bianco avvistato in Val di Susa, leader del suo gruppo (Fonte Facebook) Gli avvistamenti sono un qualcosa che ci rendono vivi dentro. Cerchiamo sempre di capire cosa ...