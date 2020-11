“Spostarsi a Natale? Mai più come accaduto in estate. Parlare dei cenoni con 700 morti al giorno…”, bacchetta Boccia (Di lunedì 23 novembre 2020) In Calabria per sincerarsi di persona sulla situazione, il ministro degli Affari regionali, dopo aver ricordato Jole Santelli, la generosa governatrice spentasi lo scorso 15 ottobre, Francesco Boccia ha affermato di aver avuto l’impressone di aver trovato una regione “orgogliosa e dignitosa: credo che tutta Italia debba sentirsi in debito con Calabria”. Boccia: “Il commissario ci sarà ma non facciamone una figura mitologica” Riguardo poi le diverse problematiche che angustia il territorio in questione, commissario alla Sanità in primis, il ministro ha rassicurato affermando che arriverà, “ci sarà – ha rimarcato Boccia – ma non facciamone una figura mitologica. Sarà una figura che si occupa del risanamento dei conti della sanità, raccordandosi con la Protezione Civile e il governo. Il commissario ci sarà, ma intanto sono state fatte ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) In Calabria per sincerarsi di persona sulla situazione, il ministro degli Affari regionali, dopo aver ricordato Jole Santelli, la generosa governatrice spentasi lo scorso 15 ottobre, Francescoha affermato di aver avuto l’impressone di aver trovato una regione “orgogliosa e dignitosa: credo che tutta Italia debba sentirsi in debito con Calabria”.: “Il commissario ci sarà ma non facciamone una figura mitologica” Riguardo poi le diverse problematiche che angustia il territorio in questione, commissario alla Sanità in primis, il ministro ha rassicurato affermando che arriverà, “ci sarà – ha rimarcato– ma non facciamone una figura mitologica. Sarà una figura che si occupa del risanamento dei conti della sanità, raccordandosi con la Protezione Civile e il governo. Il commissario ci sarà, ma intanto sono state fatte ...

