Spostamenti a Natale? Solo tra regioni gialle Divieto europeo di vacanze sulla neve

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – La parola d’ordine è sobrietà. Il governo giallofucsia non fa che ripetere che questo sarà un“sobrio”. Un modo per indorare la pillola delle nuove restrizioni che scatteranno con il Dpcm del 4 dicembre e che molto probabilmente resteranno in vigore fino all’Epifania compresa. Secondo le prime anticipazioni ci sarà ben poco da festeggiare: resterà il coprifuoco, che forse la sera della vigilia il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte (per permettere di festeggiare in famiglia con pochi familiari e di andare in chiesa per la messa di), saranno vietate le. Forse ci saranno deroghe neglitraper far riunire i congiunti. Ma su questo fronte c’è la massima cautela e l’intenzione di ...