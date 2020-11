Speranza: “La situazione è seria. Vaccino? Partiamo su base volontaria” (Di lunedì 23 novembre 2020) Speranza a ‘Che tempo che fa’: “I numeri sono ancora imponenti. Non possiamo abbassare la guardia. I casi sono tanti”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Che tempo che fa, il ministro Speranza ha fatto il punto sull’andamento del coronavirus in Italia: “La situazione è molto seria – ha detto il titolare della Salute, riportato da La Repubblica – oggi (22 novembre n.d.r.) sono morte quasi 600 persone e i casi sono tanti. Al contempo l’indice Rt è sceso ed i nostri tecnici pensano che possa scendere ulteriormente nei prossimi giorni. Ma sono ancora i primissimi effetti delle misure prese e non sono ancora sufficienti. Abbiamo ancora numeri imponenti e non possiamo abbassare la guardia“. Speranza: “Il Vaccino non sarà obbligatorio” Il ministro Speranza ha parlato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)a ‘Che tempo che fa’: “I numeri sono ancora imponenti. Non possiamo abbassare la guardia. I casi sono tanti”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Che tempo che fa, il ministroha fatto il punto sull’andamento del coronavirus in Italia: “Laè molto– ha detto il titolare della Salute, riportato da La Repubblica – oggi (22 novembre n.d.r.) sono morte quasi 600 persone e i casi sono tanti. Al contempo l’indice Rt è sceso ed i nostri tecnici pensano che possa scendere ulteriormente nei prossimi giorni. Ma sono ancora i primissimi effetti delle misure prese e non sono ancora sufficienti. Abbiamo ancora numeri imponenti e non possiamo abbassare la guardia“.: “Ilnon sarà obbligatorio” Il ministroha parlato ...

