Speranza e il ricordo del terremoto dell’Irpinia | “Impegnarsi nella previsione dei rischi”

(Di lunedì 23 novembre 2020) POTENZA – “Egregio sindaco, caro Costantino, sono davvero spiacente di non poter essere lì con voi oggi. La fase che stiamo vivendo richiede un impegno senza sosta nella lotta al virus che è ancora molto dura e richiede ogni energia”. Così, in una lettera inviata al sindaco di Balvano, Costantino Dicarlo, il ministro della Salute Roberto Speranza, che oggi avrebbe dovuto partecipare alla celebrazione della messa in ricordo delle vittime del sisma del 23 novembre 1980. Balvano fu uno dei comuni della Basilicata più colpiti, con 77 vittime, di cui 66 bambini e adolescenti, rimaste sotto le macerie nel crollo del tetto della chiesa.