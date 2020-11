Speranza: a Natale ci si muove solo se tutte le regioni sono gialle (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo spostamento tra regioni per Natale, per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte le regioni andassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che non sono necessari, afferma il ministro Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo spostamento traper, per il modello che utilizziamo, può avvenireseleandassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che nonnecessari, afferma il ministro

matteosalvinimi : #Salvini: Spero in un Natale di famiglia, con tutte le precauzioni del mondo, ma non via Zoom o Skype. Mi auguro ch… - fanpage : Lo spostamento per Natale ci sarà solo se tutte le Regioni saranno gialle. L'annuncio del Ministro Speranza. - NicolaPorro : ?? #Speranza vuole abolire il Natale, il doppiopesismo di Travaglio, i problemi di #Renzi. Questo e altro nella… - acs_italia : RT @acs_italia: A #Natale pensa ai Cristiani perseguitati. Visita il Negozio Solidale di ACS e dona loro una luce di speranza! #Natale2020… - S1Tv : Coronavirus, Speranza: “Sarà un Natale diverso, vaccinazione di massa in primavera” -