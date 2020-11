Spal-Monza, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio quarto turno Coppa Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) Spal-Monza apre il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Ma cosa succede in caso di pareggio, visto che si scontrano due squadre della Serie B? Si gioca in casa degli emiliani in quanto la squadra di Marino era meglio piazzata nell’ambito del tabellone della Coppa nazionale sorteggiato in estate. In caso di parità al 90? – lo dice il regolamento – sono previsti i canonici tempi supplementari e qualora lo stallo dovesse persistere saranno i rigori a decretare quale delle due squadre sfiderà il Sassuolo agli ottavi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)apre ildi2020/2021. Maindi, visto che si scontrano due squadre della Serie B? Si gioca in casa degli emiliani in quanto la squadra di Marino era meglio piazzata nell’ambito del tabellone dellanazionale sorteggiato in estate. Indi parità al 90? – lo dice il– sono previsti i canonici tempi supplementari e qualora lo stallo dovesse persistere saranno i rigori a decretare quale delle due squadre sfiderà il Sassuolo agli ottavi. SportFace.

Spal-Monza apre il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Ma cosa succede in caso di pareggio, visto che si scontrano due squadre della Serie B? Si gioca in casa degli emiliani i ...