Sorrento | si insedia oggi il nuovo consiglio comunale | la seduta sarà a porte chiuse

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –pomeriggio siildi. In ossequio alle disposizioni anti Covid-19, alladipomeriggio nonammesso il pubblico.comunque possibile assistere ai lavori, a partire dalle ore 17, in diretta streaming, collegandosi al sito internet del comune “streaming.com”. Ilconiglio dovrebbe essere composto da Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese (Viviamo); Paolo Pane, Desirèe Ioviero, Vincenzo Sorrentino e Gaetano Mauro (Adesso); Eduardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento insedia

Il Mattino

Si insedia a porte chiuse il nuovo consiglio comunale di Sorrento. L'iniziativa, In osservanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di emergenza sanitaria e ...E’ un momento decisamente importante. E non solo perché si insedia il nuovo consiglio comunale di Sorrento. Si tratta della prima occasione nella quale maggioranza e opposizione dovranno esprimersi su ...