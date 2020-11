“Sono viva grazie a lui”. Iva Zanicchi, la confessione choc dopo il Covid. È stato quello della tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Iva Zanicchi è riuscita a sconfiggere il Covid. Ha fatto rientro a casa dopo 9 giorni in ospedale. dopo la positività al Coronavirus, aveva male alle ossa e febbre, il saturimetro era buono. Poi all’improvviso un forte raffreddore tale da creare difficoltà respiratorie e quell’uomo che non smetterà mai di ringraziare per averle fissato un appuntamento per fare la tac. La cantante si è confessata in un’intervista rilasciata ad Alessandra Menzani, giornalista di Libero. Ha raccontato i giorni in ospedale, il modo amorevole in cui è stata curata, l’affetto dei personaggi dello spettacolo che le hanno fatto sentire la loro vicinanza. Anche la sua famiglia sta combattendo contro il Covid: suo fratello è ricoverato a Vimercate ed è cardiopatico, il suo compagno è sotto chemio e anche lui è positivo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ivaè riuscita a sconfiggere il. Ha fatto rientro a casa9 giorni in ospedale.la positività al Coronavirus, aveva male alle ossa e febbre, il saturimetro era buono. Poi all’improvviso un forte raffreddore tale da creare difficoltà respiratorie e quell’uomo che non smetterà mai di ringraziare per averle fissato un appuntamento per fare la tac. La cantante si è confessata in un’intervista rilasciata ad Alessandra Menzani, giornalista di Libero. Ha raccontato i giorni in ospedale, il modo amorevole in cui è stata curata, l’affetto dei personaggi dello spettacolo che le hanno fatto sentire la loro vicinanza. Anche la sua famiglia sta combattendo contro il: suo fratello è ricoverato a Vimercate ed è cardiopatico, il suo compagno è sotto chemio e anche lui è positivo. ...

