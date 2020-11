Sondaggi elettorali Ixè | la preoccupazione per il Covid rimane alta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Restalaper il coronavirus. Secondo iIxè, questo timore accompagna l’87% degli italiani. Unache tocca tutte le fasce d’età ma soprattutto le persone che hanno tra i 35 e i 64 anni (90%) e che simpatizzano per i partiti di centrosinistra, in particolare il Pd (96%). Rispetto ad ottobre, aumenta la percentuale di chi si dice principalmente preoccupato dalla situazione sanitaria (28%) rispetto a quella economica (15%). I timori circa la salute sono più alti tra gli over 65 (33%) e nelle zone più colpite dalla seconda ondata come il Nord Ovest (31%) e il Sud (33%). Tra gli elettori della Lega e tra quelli di FDI, laper la situazione economica supera quella sanitaria seppur di poco. Il giudizio sulle misure ...

