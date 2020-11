Sisma Irpinia, Doglioni (Ingv): “In Italia possibili terremoti 8 volte superiori” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Quello del’Irpinia “e’ stato il terremoto piu’ forte degli ultimi 112 anni”, ma “l’Italia e’ zona sismica e spesso ce lo dimentichiamo”. Di conseguenza “teoricamente possiamo attenderci terremoti anche di forza maggiore”, visto che “in Appennino ci sono decine e decine di faglie che possiamo considerare attive” e che “a distanze di secoli si attivano”, a causa di “una sismogenesi diffusa”. I terremoti “dove si sono verificati in passato ritorneranno”, e ci sono “zone in cui non si sono verificati terremoti ma dove si potrebbero verificare in futuro”. Terremoti “teoricamente di magnitudo anche 7.4-7.5, quindi 8 volte maggiore di quello dell’Irpinia”. Carlo Doglioni, presidente INGV (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia), lo dice intervenendo a ’23 novembre 1980-2020: terremoto dell’Irpinia e mitigazione del rischio sismico’, conferenza stampa sulla prevenzione del rischio sismico nel quarantesimo anniversario del terremoto che devasto’ l’Irpinia, in streaming. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Quello del’Irpinia “e’ stato il terremoto piu’ forte degli ultimi 112 anni”, ma “l’Italia e’ zona sismica e spesso ce lo dimentichiamo”. Di conseguenza “teoricamente possiamo attenderci terremoti anche di forza maggiore”, visto che “in Appennino ci sono decine e decine di faglie che possiamo considerare attive” e che “a distanze di secoli si attivano”, a causa di “una sismogenesi diffusa”. I terremoti “dove si sono verificati in passato ritorneranno”, e ci sono “zone in cui non si sono verificati terremoti ma dove si potrebbero verificare in futuro”. Terremoti “teoricamente di magnitudo anche 7.4-7.5, quindi 8 volte maggiore di quello dell’Irpinia”. Carlo Doglioni, presidente INGV (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia), lo dice intervenendo a ’23 novembre 1980-2020: terremoto dell’Irpinia e mitigazione del rischio sismico’, conferenza stampa sulla prevenzione del rischio sismico nel quarantesimo anniversario del terremoto che devasto’ l’Irpinia, in streaming.

