Sileri, il viceministro per caso che aspetta di conoscere i dati sulla sanità dalla tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Alcuni numeri dovrebbero essere spiegati. Spero che i vertici della sanità campana possano proprio usare la trasmissione per spiegare, io sarei ben lieto di essere presente". Così parlò ieri, sera, a Non è l'Arena, trasmissione televisiva di La7, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in quota M5s, del governo guidato da Giuseppe Conte. Si parlava dei numeri delle terapie intensive degli ospedali campani, al centro da settimane di inchieste tv, smentite, polemiche, querele. Al di là di ogni considerazione, le parole di Sileri fanno letteralmente rabbrividire. Il vice del ministro della Salute, Roberto Speranza, parla infatti come se fosse un passante, un turista finlandese che si trova a dover commentare numeri e cifre la cui valutazione compete, in realtà, solo ed ...

