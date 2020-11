Si può bere alcol in gravidanza? La risposta vi lascerà senza parole (Di lunedì 23 novembre 2020) Le donne che aspettano un bambino possono bere alcol e caffè e tingersi i capelli, ma dovrebbero evitare di giardinaggio: è l’opinione dell’economista Emily Oster, autrice di un libro che mira a sfatare le false credenze relative alla maternità vuole sostenere un approccio molto più rilassato alla gravidanza. Nel suo libro, la Oster sostiene che bere un bicchiere di vino al giorno è concesso, che il caffè non danneggia il bambino e che mettere su troppo poco peso durante la gravidanza è molto più preoccupante di prenderne troppo. L’economista, professore associato presso l’Università di Chicago, ha utilizzato le proprie conoscenze in materia di calcoli e dati per riscrivere le regole della gravidanza, sostenendo che le restrizioni alimentari comunemente imposte alle ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020) Le donne che aspettano un bambino possonoe caffè e tingersi i capelli, ma dovrebbero evitare di giardinaggio: è l’opinione dell’economista Emily Oster, autrice di un libro che mira a sfatare le false credenze relative alla maternità vuole sostenere un approccio molto più rilassato alla. Nel suo libro, la Oster sostiene cheun bicchiere di vino al giorno è concesso, che il caffè non danneggia il bambino e che mettere su troppo poco peso durante laè molto più preoccupante di prenderne troppo. L’economista, professore associato presso l’Università di Chicago, ha utilizzato le proprie conoscenze in materia di ci e dati per riscrivere le regole della, sostenendo che le restrizioni alimentari comunemente imposte alle ...

