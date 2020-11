"Si arriva anche a 1.000 euro". Virus, la conferma di De Magistris: a Napoli il terrificante "business delle ambulanze" (Di lunedì 23 novembre 2020) Una testimonianza sconvolgente, quella di Luigi De Magistris a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Una testimonianza su Napoli al tempo del coronaVirus. Testimonianza autorevole, se a parlare è il sindaco di Napoli. Si parla del business delle ambulanza, che in piena pandemia scarseggiano. Dunque, c'è chi lucra su questa carenza: "Si arriva anche a mille euro per portare una persona da un quartiere all'altro", rivela De Magistris. E ancora, il primo cittadino partenopeo aggiunge: "C'è una pressione forte, le persone come cominciano a stare male vogliono andare presso gli ospedali - rimarca -. Per i fatti che stiamo denunciando la magistratura si deve occupare di più fronti legati a questa pandemia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Una testimonianza sconvolgente, quella di Luigi Dea L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Una testimonianza sual tempo del corona. Testimonianza autorevole, se a parlare è il sindaco di. Si parla delambulanza, che in piena pandemia scarseggiano. Dunque, c'è chi lucra su questa carenza: "Sia milleper portare una persona da un quartiere all'altro", rivela De. E ancora, il primo cittadino partenopeo aggiunge: "C'è una pressione forte, le persone come cominciano a stare male vogliono andare presso gli ospedali - rimarca -. Per i fatti che stiamo denunciando la magistratura si deve occupare di più fronti legati a questa pandemia ...

