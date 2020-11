Si aggira con una mazza da baseball alla stazione di Rogoredo: arrestato (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - Polizia Ferroviaria in azione alla stazione ferroviaria di Rogoredo, dove un uomo, un filippino di 38 anni, si aggirava con una mazza da baseball agganciata allo zaino . ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - Polizia Ferroviaria in azioneferroviaria di, dove un uomo, un filippino di 38 anni, siva con unadaagganciata allo zaino . ...

Dai controlli è emerso che l'uomo era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora ...

