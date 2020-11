Shaila Gatta | età | altezza | peso | fisico | origini | fidanzato sportivo della velina di Striscia

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Credo sia un’opportunità importante per crescere come artista e per far conoscere la nostra arte a milioni di telespettatori. Sarà un percorso impegnativo, ma sono sicura che mi divertirò e imparerò molto.me la ricordo fin da quando ero piccola. Allora mi piacevano soprattutto il Gabibbo, le rubriche Fatti e rifatti e I nuovi mostri”, ha esorditodopo aver scoperto di essere diventatadila notizia al fianco di Mikaela Neaze Silva, come riporta il sito ufficiale del programma satirico. “Poi sono cresciuta e ho continuato a seguirela notizia perché affronta anche temi seri con uno stile abbastanza leggero. Negli ultimi anni mi hanno colpito soprattutto le inchieste sulla Terra dei fuochi, relative allo scandalo dei rifiuti che è una ...