Sgominato traffico di droga da Caivano a Caserta: 12 arresti (Di lunedì 23 novembre 2020) L’operazione dei carabinieri nelle province di Caserta, Napoli, Latina e Frosinone ha portato alla luce l’attività criminale gestita da un gruppo di giovani legati tra loro da parentela o amicizia. Dodici persone sono finite agli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. L’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale partenopeo, è stata eseguita dai carabinieri nelle province di Caserta, Napoli, Latina e Frosinone. L’attività investigativa, avviata nel novembre 2016, ha permesso di accertare l’operatività di un ramificato gruppo dedito allo spaccio di droga nonché di individuare il canale di approvvigionamento di cocaina, crack e hashish ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020) L’operazione dei carabinieri nelle province di, Napoli, Latina e Frosinone ha portato alla luce l’attività criminale gestita da un gruppo di giovani legati tra loro da parentela o amicizia. Dodici persone sono finite aglidomiciliari per associazione per delinquere finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. L’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale partenopeo, è stata eseguita dai carabinieri nelle province di, Napoli, Latina e Frosinone. L’attività investigativa, avviata nel novembre 2016, ha permesso di accertare l’operatività di un ramificato gruppo dedito allo spaccio dinonché di individuare il canale di approvvigionamento di cocaina, crack e hashish ...

L'operazione dei carabinieri nelle province di Caserta ha portato alla luce l'attività criminale gestita da un gruppo di giovani legati da parentela ...

Blitz piazze spaccio: 80 arresti, compresi due minorenni. I dettagli dell’operazione “Skanderberg”

Ottanta persone arrestate, compresi due minorenni, nove poste ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora e otto a quello di presentarsi alla polizia giudiziaria. Sono i numeri dell’operazione ‘Skan ...

