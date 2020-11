Sfera Ebbasta | familiari delle vittime di Corinaldo “imbestialiti” per la targa dedicata al rapper a Cinisello Ma il sindaco chiarisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) In occasione dell’uscita del nuovo album “Famoso” di, il 20 novembre ildiBalsamo (città natale del), Giacomo Ghilardi, ha dedicato una piazza della città proprio all’artista per i “traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare”. Immediata la reazione di alcuni parentidella tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra dell’8 dicembre 2018 a, in provincia di Ancona, dove 6 persone sono morte e 59 sono rimaste ferite. Il pubblico era lì per una ospitata annunciata de. In una intervista a Il Corriere della Sera Fazio Fabini, padre di Emma una...