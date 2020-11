Servizi Italia continua il piano di buy-back (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 novembre 2020, complessivamente 8.000 azioni ordinarie pari allo 0,025% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1629 euro per un controvalore pari a 17.303,20 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.498.460 azioni proprie pari al 4,71% del capitale sociale. Intanto, a Milano, Servizi Italia estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,25 euro. Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 novembre 2020, complessivamente 8.000 azioni ordinarie pari allo 0,025% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1629 euro per un controvalore pari a 17.303,20 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.498.460 azioni proprie pari al 4,71% del capitale sociale. Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,25 euro.

lauraboldrini : La Procura di Roma chiude l'inchiesta su #Regeni, indagando alcuni agenti dei servizi segreti egiziani. Ne dà notiz… - Confindustria : ?? L’Italia è a rischio di una nuova caduta in recessione a fine 2020: peggiorano soprattutto i servizi, ma anche ne… - RegioneER : #WelfareER, OLTRE MEZZO MILIARDO di euro per assistere ANZIANI E PERSONE GRAVEMENTE DISABILI. Nel 2020, 450 milioni… - Jimdo_Italia : Questi sono Matthias, il nostro CEO, e Constanze, cliente Jimdo che ha un servizio di catering. Per noi è important… - Sottodiciotto : La 21ª edizione del #SottodiciottoFilmFestival & Campus - Programma #Scuole è organizzata da @AiaceTorino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia continua il piano di buy-back Teleborsa Ritorna in Tv la trasmissione televisiva SKIMAGAZINE, in onda su ben 4 tv nazionali: Sportitalia, Tv Svizzera Italiana , Marco Polo e Odeon

Anche su 3 tv internazionali in Croazia,Romania e Canton Ticino, oltre a un network di emittenti regionali di tutta Italia,you tube,dailymotion,smarttv, app e social sempre racchiuse sotto la livrea: ...

Napoli terza città italiana per startup

Ben 425 imprese innovative – anche dette startup – portano Napol i al terzo posto della classifica italiana delle città con il maggior numero di aziende emergenti nel settore digitale e tecnologico, d ...

Anche su 3 tv internazionali in Croazia,Romania e Canton Ticino, oltre a un network di emittenti regionali di tutta Italia,you tube,dailymotion,smarttv, app e social sempre racchiuse sotto la livrea: ...Ben 425 imprese innovative – anche dette startup – portano Napol i al terzo posto della classifica italiana delle città con il maggior numero di aziende emergenti nel settore digitale e tecnologico, d ...