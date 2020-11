Serie D, il Sona pensa all’ex Inter Maicon. Il Ds del club conferma: “Tutto vero, vi spiego” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il calciatore brasiliano potrebbe tornare in Italia.Roma, Manchester City ma soprattutto Inter: è questa una parte del passato calcistico del terzino nativo di Novo Hambrugo Maicon. Impegnato da settembre del 2020 con il Villa Nova, club brasiliano del campionato mineiro, oggi potrebbe realizzare il sogno di un club della Serie D italiana. Il direttore sportivo del Sona, infatti, Claudio Ferrarese, ha spiegato dell'idea di calciomercato durante un'Intervista concessa a Padovasport.tv: "Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere, è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. L’idea nasce tramite conoscenze, nella ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Il calciatore brasiliano potrebbe tornare in Italia.Roma, Manchester City ma soprattutto: è questa una parte del passato calcistico del terzino nativo di Novo Hambrugo. Impegnato da settembre del 2020 con il Villa Nova,brasiliano del campionato mineiro, oggi potrebbe realizzare il sogno di undellaD italiana. Il direttore sportivo del, infatti, Claudio Ferrarese, ha spiegato dell'idea di calciomercato durante un'vista concessa a Padovasport.tv: "Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere, è tutto, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. L’idea nasce tramite conoscenze, nella ...

