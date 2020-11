Serie D, AZ Picerno deferito per illecito sportivo (Di lunedì 23 novembre 2020) Serie D, la Federcalcio deferisce al Tribunale Federale la società dilettantistica AZ Picerno, più quattro tesserati del club, per aver influito in maniera illecita sul risultato finale di una gara di campionato. Questa la nota di deferimento: “il procuratore federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Vincenzo Mitro (all’epoca dei fatti direttore generale della societa’ AZ Picerno), Domenico Giacomarro (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la societa’ AZ Picerno), Nicola Tramutola (all’epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la societa’ AZ Picerno) e Pietro Chiaradia (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivita’ nell’interesse della societa’ AZ Picerno) per ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)D, la Federcalcio deferisce al Tribunale Federale la società dilettantistica AZ, più quattro tesserati del club, per aver influito in maniera illecita sul risultato finale di una gara di campionato. Questa la nota di deferimento: “il procuratore federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, haal Tribunale Federale Nazionale Vincenzo Mitro (all’epoca dei fatti direttore generale della societa’ AZ), Domenico Giacomarro (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la societa’ AZ), Nicola Tramutola (all’epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la societa’ AZ) e Pietro Chiaradia (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivita’ nell’interesse della societa’ AZ) per ...

Non c'è pace per l'AZ Picerno militante in serie D girone H. Il club lucano ha subito un nuovo deferimento che segue quello della scorsa estate relativamente all'incontro Picerno-Bitonto, gara disputa ...

