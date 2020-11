Serie B, Salernitana-Cremonese 2-1: campani di rimonta e primo posto conquistato. La classifica (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel Monday Night di Serie B la Salernitana ha superato per 2-1 in rimonta la Cremonese.Successo importante quello messo a segno dalla compagine campana che ha avuto la meglio dei lombardi nonostante l'iniziale svantaggio. Ospiti in vantaggio già al 1' con una rete siglata da Valzania che ha sfruttato l'assist di Celar e beffato il portiere di casa. Il pari dei granata porta la firma di Djuric che al 28' ha depositato su servizio di Tutino, il definitivo 2-1 lo mette a segno Kupisz che realizza su passaggio di Walter Lopez. Vittoria di grande rilievo per la Salernitana che si prende il primato in coabitazione con l'Empoli a quota 17, resta ultima la Cremonese con soli 3 punti conquistati.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel Monday Night diB laha superato per 2-1 inla.Successo importante quello messo a segno dalla compagine campana che ha avuto la meglio dei lombardi nonostante l'iniziale svantaggio. Ospiti in vantaggio già al 1' con una rete siglata da Valzania che ha sfruttato l'assist di Celar e beffato il portiere di casa. Il pari dei granata porta la firma di Djuric che al 28' ha depositato su servizio di Tutino, il definitivo 2-1 lo mette a segno Kupisz che realizza su passaggio di Walter Lopez. Vittoria di grande rilievo per lache si prende il primato in coabitazione con l'Empoli a quota 17, resta ultima lacon soli 3 punti conquistati.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

