Serie B, panchina Virtus Entella: Tedino a rischio esonero, ecco chi potrebbe sostituire l’ex Palermo (Di lunedì 23 novembre 2020) Quale futuro per Bruno Tedino?potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura del tecnico originario di Treviso sulla panchina della Virtus Entella. Tedino era stato scelto in estate dalla società ligure dopo l'addio di Roberto Boscaglia e la scelta del coach gelese di sposare la causa rosanero, firmando il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni. Tuttavia, dopo il pareggio contro l'Ascoli ed un avvio di stagione tutt'altro che brillante, l'allenatore ex Palermo potrebbe essere sollevato dall'incarico.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la dirigenza non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Ma in caso di esonero, l'Entella avrebbe già individuato il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Quale futuro per Brunoessere già giunta al capolinea l'avventura del tecnico originario di Treviso sulladellaera stato scelto in estate dalla società ligure dopo l'addio di Roberto Boscaglia e la scelta del coach gelese di sposare la causa rosanero, firmando il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni. Tuttavia, dopo il pareggio contro l'Ascoli ed un avvio di stagione tutt'altro che brillante, l'allenatore exessere sollevato dall'incarico.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la dirigenza non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Ma in caso di, l'avrebbe già individuato il ...

WiAnselmo : #SerieB, panchina #VirtusEntella: Tedino a rischio esonero, ecco chi potrebbe sostituire l'ex #Palermo - Mediagol : #SerieB, panchina #VirtusEntella: Tedino a rischio esonero, ecco chi potrebbe sostituire l'ex #Palermo - DiMarzio : #SerieB, #Entella | Ore decisive per la panchina - NotiziarioC : Trema una panchina di Lega Pro: in bilico mister Frustalupi - gpfrance1 : @sscnapoli Infatti Di Lorenzo 3 palle perse 3 goal ( era il grande terzino destro)!! Neanche in serie D degli error… -