Serie B, oggi si chiude l’ottava giornata (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la sfida tra Salernitana e Cremonese di questa sera si concluderà l’ottava giornata di Serie B 2020-21, la formazione campana ha la possibilità vincendo di agganciare l’Empoli in testa alla classifica a quota 17 punti. Il Cremonese non renderà la vita facile ai granata, essendo l’unica squadra a non aver mai vinto in questa stagione e ultima in classifica con disperato bisogno di fare punti. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la sfida tra Salernitana e Cremonese di questa sera si concluderàdiB 2020-21, la formazione campana ha la possibilità vincendo di agganciare l’Empoli in testa alla classifica a quota 17 punti. Il Cremonese non renderà la vita facile ai granata, essendo l’unica squadra a non aver mai vinto in questa stagione e ultima in classifica con disperato bisogno di fare punti. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Sit back, relax and enjoy the goals of our #SerieATIM top scorer since 2017: @hakanc10 ??? Any favourites? Dal… - acmilan : Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie ??? Dall'estate 2017 fino ad… - OptaPaolo : 600 - La @JuventusFCWomen raggiunge oggi i 600 giorni dall'ultima sconfitta in Serie A - al massimo la Juventus mas… - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO ha annunciato oggi che il rilascio ufficiale di Full-path Color Management System coinciderà con il rilascio della sua n… - Maecenartis : Un anno fa terminava Her Yerde Sen, una serie molto importante per me, che mi ha fatto compagnia durante un brutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A live: gli anticipi del sabato. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Usa, Biden sceglie Blinken come segretario di Stato

Il presidente eletto statunitense dovrebbe anche nominare la diplomatica Linda Thomas-Greenfield come ambasciatore degli Stati Uniti presso le ...

Gli effetti del Covid: oggi i club sono più "social"

Cresce la presenza online delle squadre di ogni categoria, che in un anno si sono imposte nel segno dell'innovazione ...

Il presidente eletto statunitense dovrebbe anche nominare la diplomatica Linda Thomas-Greenfield come ambasciatore degli Stati Uniti presso le ...Cresce la presenza online delle squadre di ogni categoria, che in un anno si sono imposte nel segno dell'innovazione ...