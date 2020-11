Serie B | la Salernitana ribalta la Cremonese | agganciato l’Empoli in vetta

(Di martedì 24 novembre 2020) Vittoria e primo posto in classifica. Sorride lache nella gara del lunedì sera rimonta lache era passata in vantaggio dopo appena un minuto con Valzania. I campani hanno rimontato grazie ai gol di Djuric al 28? e Kupisz al 70?. Tre punti pesantissimi con lache agganciainalla classifica diB. Resta ultima invece lacon soli tre punti. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Salernitana supera per 2-1 la Cremonese all'Arechi nel posticipo dell'ottava giornata di Serie B. Gli uomini di Bisoli passano in vantaggio grazie a Valzania, ma i campani pareggiano prima dell'int ...