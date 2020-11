Serie A2: Atlante EuroBasket Roma-Gevi Napoli Basket 72-83 (Di lunedì 23 novembre 2020) Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Molto contento per la vittoria”. Prossimo incontro il 28 Novembre, alle ore 18,30 al PalaBarbuto, contro la Benacquista Latina. Inizia con una vittoria il campionato della Generazione Vincente Napoli Basket che si impone sul campo dell’Atlante EuroBasket Roma per 83-72 , top scorer Marini con 25 punti. Coach Sacripanti, con Mayo out per problemi muscolari, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. I primi due punti del campionato della Gevi sono di Andrea Zerini, i sei consecutivi di Marini valgono l’8-6 a metà quarto. Gli azzurri sembrano voler provare a prendere la testa dell’incontro con un parziale di 8-0 che con la schiacciata di Lombardi in contropiede. Nel ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020), Sacripanti: “Molto contento per la vittoria”. Prossimo incontro il 28 Novembre, alle ore 18,30 al PalaBarbuto, contro la Benacquista Latina. Inizia con una vittoria il campionato della Generazione Vincenteche si impone sul campo dell’per 83-72 , top scorer Marini con 25 punti. Coach Sacripanti, con Mayo out per problemi muscolari, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. I primi due punti del campionato dellasono di Andrea Zerini, i sei consecutivi di Marini valgono l’8-6 a metà quarto. Gli azzurri sembrano voler provare a prendere la testa dell’incontro con un parziale di 8-0 che con la schiacciata di Lombardi in contropiede. Nel ...

