Sentenza storica a Palermo, tribunale riconosce a un rider il lavoro subordinato (Di lunedì 23 novembre 2020) PALERMO – Per la prima volta in Italia un tribunale riconosce il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato di un rider. Accade a Palermo e a darne notizia è Nidil Cgil, "che raccoglie con successo – informa una nota del sindacato – l'esito di una vicenda giudiziaria partita all'inizio del 2020, quando un ciclofattorino di Glovo è stato di punto in bianco 'disconnesso' dalla piattaforma per cui consegnava cibo e bevande a domicilio". Nidil ha sostenuto Marco Tuttolomondo, rider di 49 anni, nella causa fatta contro l'azienda spagnola Glovo per contestare di fatto il suo licenziamento. Il giudice del lavoro Paola Marino, del Tribunale di Palermo, dopo la proposta di conciliazione fatta a fine ottobre, ha emesso la sentenza definitiva "disponendo la reintegra di Tuttolomondo nel posto di lavoro – racconta il sindacato – con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio orario, quindi non più a cottimo, con inquadramento di sesto livello, applicando il contratto collettivo del Terziario, distribuzione e servizi". Il giudice ha anche disposto un risarcimento del danno dal giorno della disconnessione al giorno effettivo del reintegro e la differenza retributiva tra quanto guadagnato dal rider con il contratto autonomo e quanto gli sarebbe spettato con un contratto di lavoro subordinato". NIDIL CGIL PALERMO: "SENTENZA STORICA"

