Semestre Ue di Presidenza tedesca: molte promesse, pochi risultati (Di lunedì 23 novembre 2020) Doveva essere il congedo magistrale di una grande leader dalla politica internazionale ma rischia di finire in una grande opera incompiuta. A poco più di un mese dalla fine della Presidenza di turno del Consiglio dell'UE, guidata in questo Semestre dalla Germania, il bilancio finale rischia di essere deludente. Eppure la Presidenza tedesca era iniziata sotto i migliori auspici. La crisi pandemica era stata trasformata in una grande occasione di rilancio del progetto europeo. L'accordo raggiunto a luglio sul Next Generation EU era già un primo risultato raggiunti dal governo di Angela Merkel e lasciava intendere che il governo tedesco aveva idee chiare sugli obiettivi da raggiungere e sul come farlo. Le ambizioni iniziali stanno inesorabilmente portando a un rinvio di quasi tutti i principali intenti della ...

