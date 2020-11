Selvaggia Roma, il suo manager denuncia Eliana Michelazzo: “Gravissimo quello che ha fatto” (Di lunedì 23 novembre 2020) La scorsa settimana Eliana Michelazzo ha pubblicato dei video di alcune chat Whatsapp tra lei e Selvaggia Roma, facendo pesanti allusioni sulla gieffina. Nelle storie Instagram in questione l’ex manager di Pamela Prati dice che Selvaggiona avrebbe fatto serate Romantiche per soldi. Oggi il manager di Selvaggia Roma ha rivelato di aver denunciato la Michelazzo per diffamazione. ”Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta proprio nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali al fine di portarli all’attenzione della Procura di Roma. Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una ... Leggi su biccy (Di lunedì 23 novembre 2020) La scorsa settimanaha pubblicato dei video di alcune chat Whatsapp tra lei e, facendo pesanti allusioni sulla gieffina. Nelle storie Instagram in questione l’exdi Pamela Prati dice che Selvaggiona avrebbe fatto seratentiche per soldi. Oggi ildiha rivelato di averto laper diffamazione. ”Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta proprio nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali al fine di portarli all’attenzione della Procura di. Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - StraNotizie : Selvaggia Roma, il suo manager denuncia Eliana Michelazzo: “Gravissimo quello che ha fatto” - DEL4SERN4 : Non buttatemi mai fuori Selvaggia Roma #gfvip -