“Sei un mostro”. Al Live sfila la nuova Jessica Alves. ‘Risultato’ disastroso e l’ospite da massacra (Di lunedì 23 novembre 2020) “È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e che tipo di donna sono io. Ancora sto imparando dove trovare i vestiti che mi servono. Sì, forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c’è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere. Forse la prossima volta che vengo avrò un altro stile”. A Live – Non è la d’Urso Jessica Alves parla della sua transizione per diventare donna. “Sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigo Alves annunciando la transizione da uomo a donna – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) “È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e che tipo di donna sono io. Ancora sto imparando dove trovare i vestiti che mi servono. Sì, forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c’è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere. Forse la prossima volta che vengo avrò un altro stile”. A– Non è la d’Ursoparla della sua transizione per diventare donna. “Sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigoannunciando la transizione da uomo a donna – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei ...

