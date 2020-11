Se l’anno scorso il Napoli era in macerie (come diceva il popolo), adesso sono passate pure le ruspe (Di lunedì 23 novembre 2020) Non credevo fosse possibile far morire la passione di un tifoso: è quello che mi sta accadendo. Non mi piace soffrire inutilmente, il patimento è giustificato fino a quando si intravede un barlume di speranza, altrimenti diventa masochismo. Ormai guardo le partite del mio Napoli in uno stato di completa apatia, mi rinchiudo in una camera iperbarica e dalla mia bocca non esce nemmeno una imprecazione. E ce ne volevano parecchie, considerando gli innumerevoli strafalcioni a cui ho assistito. Non scrivo sulla onda emotiva della terza sconfitta interna consecutiva, in realtà le striminzite vittorie di Benevento, Bologna e Fiume sono state episodiche. Hanno nascosto la polvere sotto il tappeto, i problemi sono sempre rimasti irrisolti. Una squadra che non punge, attaccanti che non hanno la forza e la determinazione di abbattere la porta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Non credevo fosse possibile far morire la passione di un tifoso: è quello che mi sta accadendo. Non mi piace soffrire inutilmente, il patimento è giustificato fino a quando si intravede un barlume di speranza, altrimenti diventa masochismo. Ormai guardo le partite del mioin uno stato di completa apatia, mi rinchiudo in una camera iperbarica e dalla mia bocca non esce nemmeno una imprecazione. E ce ne volevano parecchie, considerando gli innumerevoli strafalcioni a cui ho assistito. Non scrivo sulla onda emotiva della terza sconfitta interna consecutiva, in realtà le striminzite vittorie di Benevento, Bologna e Fiumestate episodiche. Hanno nascosto la polvere sotto il tappeto, i problemisempre rimasti irrisolti. Una squadra che non punge, attaccanti che non hanno la forza e la determinazione di abbattere la porta ...

