Scuole | dal Cts assist alla Azzolina | “Riaprire o sarà massacro”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiaprire subito o attendere gennaio? Il grande dilemma riguardante lesi infittisce. Luciaè stata chiara, vuole un ritorno imminente in classe degli studenti e si aspetta novità già nei prossimi giorni. Al suo fianco, nonostante la frenata sul tema imposta da Luigi Di Maio, si è schierato il Cts nella persona del dottor Agostino Miozzo. Il coordinatore del comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera, è stato categorico: “Sono le indicazioni delle maggiori organizzazioni delle Nazioni Unite come Who, Unesco e Unicef, oltre che le decisioni di Paesi che non mi sembrano Stati sottosviluppati dell’Africa centrale come Francia, Regno Unito e Germania. Tutti concordi: ledevono, non possono ma devono, restare aperte“. Un appello che rischia di cadere nel vuoto ...