Scuola, i risultati dello screening in Campania: 35 positivi su oltre 10mila test (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 10.590 i test antigenici effettuati nell’ambito dello screening volontario su alunni e docenti in Campania in vista dell’eventuale ripresa dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia e primarie. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare sono 35, per una percentuale dello 0,33%. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania che ha preso in esame i risultati dello screening, effettuato su base volontaria, e che sulla base di questi ha deciso per la ripresa delle attività in presenza per le scuole dell’infanzia e la prima classe delle scuole elementari da mercoledì 25 novembre. In merito sarà pubblicata a breve ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 10.590 iantigenici effettuati nell’ambitovolontario su alunni e docenti inin vista dell’eventuale ripresa dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia e primarie. Ie per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare sono 35, per una percentuale0,33%. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regioneche ha preso in esame i, effettuato su base volontaria, e che sulla base di questi ha deciso per la ripresa delle attività in presenza per le scuole dell’infanzia e la prima classe delle scuole elementari da mercoledì 25 novembre. In merito sarà pubblicata a breve ...

raffaelefcy812 : New post in HereMith: Campania, sulla base dei risultati dello screening effettuato tra la popolazione scolastica e… - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? Sulla base dei risultati dello screening effettuato nella popolazione scolastica e della curva dei contagi nella fascia tra… - tvoggi : SCUOLA, DAL 25 NOVEMBRE LEZIONI IN PRESENZA PER INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA L’Unità di Crisi si è riunit… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sulla base dei risultati dello screening effettuato nella popolazione scolastica e della curva dei contagi nella fascia tra… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sulla base dei risultati dello screening effettuato nella popolazione scolastica e della curva dei contagi nella fascia tra… -