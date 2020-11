Scordatevi la neve a Natale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Che il Governo non fosse favorevole a riaprire gli impianti sciistici si era capito già nel primo pomeriggio quando, poco dopo la richiesta arrivata dalle Regioni alpine di rimettere in funzione le strutture, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aveva detto: “Per ora non ci sono le condizioni per una nuova stagione sciistica. Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci saranno e per fare cosa”. A togliere ogni dubbio in serata è stato il premier Giuseppe Conte, che dallo studio tv di “Otto e mezzo” ha spiegato: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sullaè incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla ...