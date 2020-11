Scopriamo chi è il nuovo Valentino

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 23 novembre 2020) C’è un nuovo Valentino, tra un mese (il 30 dicembre) fa 23 anni, è nato nella Motor Valley, romagnolo di Rimini, a meno di trenta chilometri da Tavullia, la culla di Rossi, corre in Moto2 e ha appena vinto il Mondiale, dimostrando talento, personalità e tigna. Lo chiamano il «Bestia», con l’articolo al maschile, ha trionfato staccando il fratello di Valentino Rossi – Luca Marini – e questo non fa che aumentare i destini incrociati di un ragazzo che ha l’aria del predestinato. Altra coincidenza: nella prossima stagione – nel 2021 – sarà in MotoGP su una Ducati del team Avintia e avrà per compagno di squadra proprio Luca Marini.