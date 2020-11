Scoppia la "rissa" Conticini-Todaro Il caos dopo la finale di "Ballando" - (Di lunedì 23 novembre 2020) Novella Toloni A due giorni dalla finalissima del talent di Rai Uno volano stracci sul web tra i due protagonisti della stagione e la polemica si infiamma I riflettori non si sono spenti sull'ultima edizione di Ballando con le stelle. La vittoria è andata all'attore Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando, ma a tenere banco è la feroce polemica scatenatasi tra due dei personaggi più amati di quest'anno. Subito dopo la fine della competizione, infatti, Paolo Conticini e Raimondo Todaro sono finiti a punzecchiarsi (e a litigare) sui social network per colpa dell'amaro (per loro) esito della finale. L'esito della puntata conclusiva di Ballando con le stelle non è stato affatto scontato. Per molti il favorito era Paolo Conticini, in coppia con Vera ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Novella Toloni A due giorni dalla finalissima del talent di Rai Uno volano stracci sul web tra i due protagonisti della stagione e la polemica si infiamma I riflettori non si sono spenti sull'ultima edizione dicon le stelle. La vittoria è andata all'attore Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando, ma a tenere banco è la feroce polemica scatenatasi tra due dei personaggi più amati di quest'anno. Subitola fine della competizione, infatti, Paoloe Raimondosono finiti a punzecchiarsi (e a litigare) sui social network per colpa dell'amaro (per loro) esito della. L'esito della puntata conclusiva dicon le stelle non è stato affatto scontato. Per molti il favorito era Paolo, in coppia con Vera ...

lubalix : Tu non c'hai idea quanto mi mandi in fissa quando te presenti così fica pari la madonna crocifissa scoppia una riss… - DanieleM5S : RT @LaNotiziaTweet: Virologi sul ring, l’ultima rissa scoppia sul vaccino anti-Covid. #Crisanti non lo farà: dubbi sull’efficacia. Ed è ass… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Virologi sul ring, l’ultima rissa scoppia sul vaccino anti-Covid. #Crisanti non lo farà: dubbi sull’efficacia. Ed è ass… - MElenaCosenza : RT @LaNotiziaTweet: Virologi sul ring, l’ultima rissa scoppia sul vaccino anti-Covid. #Crisanti non lo farà: dubbi sull’efficacia. Ed è ass… - LaNotiziaTweet : Virologi sul ring, l’ultima rissa scoppia sul vaccino anti-Covid. #Crisanti non lo farà: dubbi sull’efficacia. Ed è… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia rissa Scoppia la "rissa" Conticini-Todaro Il caos dopo la finale di "Ballando" il Giornale Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Non ritornerei mai con Briatore”

“Non ritornerei mai con Briatore”. Parola di Elisabetta Gregoraci. Al Grande Fratello Vip Flavio Briatore ammette ad Alfonso Signorini di aver fatto un passo nei confronti di Elisabetta Gregoraci dura ...

Dayane, Patrizia, Francesco e Adua nominati al GfVip. Al televoto scatta la rissa tra Gregoraci e Elia

Sui titoli di cosa scoppia un battibecco furibondo per colpa di Antonella ... E se lo studio chiude e dà la buonanotte, in casa è rissa tra Dayane e Enock. La modella brasiliana è furiosa con l’amico: ...

“Non ritornerei mai con Briatore”. Parola di Elisabetta Gregoraci. Al Grande Fratello Vip Flavio Briatore ammette ad Alfonso Signorini di aver fatto un passo nei confronti di Elisabetta Gregoraci dura ...Sui titoli di cosa scoppia un battibecco furibondo per colpa di Antonella ... E se lo studio chiude e dà la buonanotte, in casa è rissa tra Dayane e Enock. La modella brasiliana è furiosa con l’amico: ...