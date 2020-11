Sciopero Roma mercoledì 25 novembre: autobus, metro e tram a rischio (Di lunedì 23 novembre 2020) I lavoratori dei trasporti pubblici di Roma Capitale, hanno indotto uno Sciopero per la mattina del 25 novembre. L’agitazione avrà una durata di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. Lo Sciopero nazionale proclamato da USB lavoro privato, coinvolgerà ATAC Roma, le ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo, Termini-Centocelle e i dipendenti COTRAL. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e monacale; possibile l’interruzione del servizio biglietterie. Leggi anche: Roma, caos sulla metro C e intera linea interrotta. Atac spiega il motivo Le motivazioni poste alla base dello Sciopero sono varie e quasi tutte nascono da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) I lavoratori dei trasporti pubblici diCapitale, hanno indotto unoper la mattina del 25. L’agitazione avrà una durata di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. Lonazionale proclamato da USB lavoro privato, coinvolgerà ATAC, le ferrovie regionali-Lido,-Viterbo, Termini-Centocelle e i dipendenti COTRAL. Nelle stazioni delle lineeferroviarie eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e monacale; possibile l’interruzione del servizio biglietterie. Leggi anche:, caos sullaC e intera linea interrotta. Atac spiega il motivo Le motivazioni poste alla base dellosono varie e quasi tutte nascono da ...

