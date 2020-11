Sci | Zaia frena le altre Regioni | “Natale sulle piste è era glaciale diversa da questa Tifo perché si possa lavorare | ma questo dibattito è lunare”

(Di lunedì 23 novembre 2020)sugli sci è un’erada. Iosi, ma mi metto nei panni dei medici:sulla ripresa è lunare. Io mi augurerei la riapertura per domani mattina, ma vorrebbe dire che il virus è scomparso o la curva si è appiattita. La mia impressione è che la stagione è già ridotta: senza le feste natalizie in montagna rimangono solo le ossa e non la polpa, se la stagione rimane di un mese e mezzo. Ora, vorremo confrontarci su tuttocon il Cts, fatta salva la salute”. Lo ha detto il presidente del Veneto Lucain conferenza stampa, intervenendo nelsulla riapertura degli impianti da sci chiesta da ...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: una stagione senza sci sarebbe un suicidio #sci - Bettibu7 : Ormai è retorica. O propaganda. #covidiot - Patrizi38016949 : RT @ilgiornale: Chiusura delle piste da sci, delle funivie e degli impianti, ristoranti e rifugi compresi. Scontro totale col governo, Luca… - GHERARDIMAURO1 : Agenzia ANSA: Covid: Zaia, pronti nel caso si aprisse stagione sci - Ultima Ora. - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: “Una stagione senza sci sarebbe un suicidio”, sul piano economico e sociale. Lo ha detto il presidente del #Veneto, Luca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Zaia

Rai News

Il governo sembra deciso a non far partire la stagione sciiscistica ma i governatori non ci stanno e sono pronti a riaprire gli impianti "in massima sicurezza" ...In arrivo nuove misure in Veneto nelle prossime ore. Ad annunciarle è il governatore Luca Zaia che ha spiegato, come riferisce l’Ansa, che “domani ...